Allarme bomba nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Bari. A far scattare il protocollo e l’intervento massiccio di Forze dell’Ordine e artificieri sarebbe stato un pacco, probabilmente dimenticato da qualcuno.

L’area è stata circoscritta con il nastro biancorosso, in attesa che la “bomba” venga fatta brillare. Intorno alla zona incriminata e dentro il centro commerciale, tutto procede come se niente fosse. In questi casi, però, la prudenza non è mai troppa.