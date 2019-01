Come nel caso della 52enne di Molfetta deceduta stamattina, sarebbe stato un malore a stroncare un automobilista in via De Blasio.

L’uomo avrebbe accostato prima di perdere conoscenza. Alcuni automobilisti in transito lo avrebbero tirato fuori dall’abitacolo per prestare i primi soccorsi, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri. Traffico rallentato nella zona della tragedia.