Un tir carico di tabacchi e sigarette è stato preso d’assalto questa mattina verso le 6 mentre percorreva la ss379 Brindisi-Bari. I banditi sono entrati in azione fra lo svincolo per Torre Canne Sud e quello per Pilone, in direzione Brindisi. Giunti a bordo di due auto di grossa cilindrata e di un mezzo articolato, hanno piazzato un camion, poi risultato rubato, di traverso sulla carreggiata e disseminato chiodi a tre punte.

Con la minaccia delle pistole hanno saccheggiato il Tir dopo averlo portato sulla complanare lato monti. Bottino del colpo circa 7 tonnellate di sigarette, anche se una parte della refurtiva è stata abbandonata sull’asfalto. L’autista del camion è rimasto leggermente ferito a un braccio per le schegge di vetro del finestrino, rotto dai criminali con una mazza, ed è stato trasportato all’ospedale di Ostuni. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno subito chiuso la strada e iniziato le ricerche anche dall’alto, con l’aiuto di un elicottero.