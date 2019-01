Intorno alle 7 di questa mattina, un portavalori dell’Ivri è stato preso d’assalto da un gruppo di malviventi sulla statale 96, all’altezza di Mellitto, dopo stazione di servizio Camer tra Altamura e Pescariello.

All’interno del furgone c’era il denaro che sarebbe finito in piccoli istituti di credito della provincia per pagare le pensioni. I banditi, per riuscire ad aprire il mezzo, hanno usato due ruspe e, secondo quanto accertato dai militari, sarebbero stati dati alle fiamme.

Dai primi rilievi sembrerebbe che i ladri non abbiano esploso alcun colpo di arma da fuoco. Per fortuna non ci sono feriti e il 118 ha soccorso uno dei vigilantes in stato di shock. La strada è stata chiusa al traffico e le Forze dell’Ordine sono alla ricerca dei banditi fuggiti col bottino.

