I mezzi pubblici di Bari non si smentiscono mai. Non per altro esiste la rubrica Amtab a pezzi che uno ad uno li cataloga tutti. Al sottovia Quintino Sella, sulla salita prima del semaforo, la vettura 7013 è prima morta, poi resuscitata e poi deceduta nuovamente.

Tutto ciò è accaduto in una delle vie più trafficate di Bari, una delle principali arterie stradali che permette di dirigersi in centro. Per il momento l’autobus è fermo sulla corsia di sorpasso, facendo andare il traffico in tilt.