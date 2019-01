Al passeggero volenteroso è bastato scendere dal mezzo fermo in avaria ed entrare dal fioraio; questa mattina un autobus dell’Amtab è infatti “deceduto” proprio davanti al negozio del venditore di fiori in via Crispi, nel quartiere Libertà a Bari. Ordinare la corona per la cerimonia funebre è stato questione di un attimo. Una prece e opere di bene. Non sempre sono i migliori quelli che se ne vanno.

