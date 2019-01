Foto che destano un certo stupore e a cui non siamo abituati a queste latitudini. All’altezza dello svincolo per Casamassima, la ss100 è completamente ricoperta di neve. La circolazione, fanno sapere dalla Prefettura, chiamata per informazioni dettagliate, è comunque consentita, naturalmente a velocità estremamente ridotta, con le dotazioni opportune quali le gomme termiche, per esempio, e con tutta la prudenza e cautela del caso.

I mezzi spargisale, hanno evidenziato dalla Prefettura, sono costantemente in azione, tanto che, ci dicono, si è creato una sorta di effetto “strato di neve spesso” per la quantità di sale presente sull’asfalto. Le pattuglie dei Carabinieri, inviate in perlustrazione, confermano la percorribilità anche senza vettura 4×4.

Molte strade provinciali sono al momento interessate da forti precipitazioni di carattere nevoso con la presenza di ghiaccio e visibilità limitata, e sono percorribili solo da mezzi provvisti di tutte le adeguate dotazioni antineve. Si tratta delle SP 231, SP 234, SP 238, SP 151, SP 230, SP 236, SP 235, SP 145, SP 18, SP 79, SP 39, SP 89, SP 127, SP 27, SP 53, SP 140, SP 239, SP 237, SP 134, SP 104, SP 205 e SP 82.

