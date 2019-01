Dramma ad Adelfia. Alle 13 di questa mattina un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita nella casa di un amico in via Libertà. Si tratto di Francesco Rutigliano, già noto per problemi di alcol e droga.

A dare l’allarme è stato proprio l’amico dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Adelfia per accertare le cause del decesso: gli investigatori dovranno prima di tutto chiarire se il decesso sia dovuto a cause naturali.