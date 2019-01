Notte movimentata quella appena trascorsa ad Adelfia. Ignoti criminali sono infatti entrati in azione e hanno assaltato l’agenzia Planet Win 365, in corso Vittorio Veneto, 154. I malviventi hanno fatto irruzione nei locali dall’ingresso posteriore, in via Baldassarre Turi, facendo entrare in funzione i nebbiogeni; nonostante ciò sono però riusciti a portar via i soldi contenuti in 3 slot machine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per tentare di salire agli autori del colpo.

