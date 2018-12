Questo pomeriggio sulla ss100 in direzione Taranto, all’altezza di Valenzano, due auto e un furgone, che trasportava bombole di ossigeno a uso medicale, si sono scontrati violentemente. Per fortuna nell’impatto le bombole non hanno subito conseguenze, altrimenti sarebbe potuta andare veramente male.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, nell’incidente due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Le cause e la dinamica dell’accaduto sono in fare di accertamento.

