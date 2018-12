Una colonna di fumo nero si è alzata da un capannone abbandonato nei pressi di Valenzano, sulla strada che collega Adelfia a Ceglie, visibile a chilometri di distanza.

Non sono ancora ben chiare le cause che hanno dato vita al vasto incendio. Non si sa cosa ci fosse nella fabbrica di ferro vecchio, ormai abbandonata e sotto sequestro da anni. Si presume che abbiano preso fuoco dei copertoni, viste le molteplici esplosioni che vengono sentite dai residenti vicini.

I Vigili del Fuoco per il momento non sanno dire cosa stia bruciando ma sono sul posto per contenere le fiamme, grazie anche all’utilizzo di un autobotte. Sono intervenuti anche i Carabinieri per indirizzare il traffico.

Le Forze dell’Ordine stanno diramado una comunicazione a tutti gli abitanti delle zone limitrofe come Valenzano, Ceglie, Adelfia, Capurso, invitandoli a chiudere le finestre per evitare di respirare il fumo cancerogeno.

