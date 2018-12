Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. È successo questa mattina, intorno alle ore 10:30, sulla strada che collega Bitritto e Bitetto. La macchina, dopo essere finita fuori strada, si è ribaltata prima di terminare la sua corsa. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Per fortuna non è accaduto nulla di grave alla donna al volante del veicolo, ma solo un grande spavento. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Locale.

