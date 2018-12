Due agenti della Polizia Locale, in divisa e quindi probabilmente in servizio, che passeggiano per le vie di Noicattaro. Raccontato così, il video inviato da Giuseppe Mazzei non desterebbe scalpore, se non fosse per un piccolo, grande particolare che merita un approfondimento.

I vigili procedono per via Principe Umberto, una delle vie del centro, ignorando, almeno in apparenza, diverse infrazioni al codice della strada: abbiamo contato almeno un furgone sul marciapiede e 2-3 auto in divieto o ad angolo. Eppure i due agenti non si sono fermati per elevare i verbali di rito.

Abbiamo provato a contattare il Comandante della Polizia Locale ma una spiegazione ci è stata data direttamente dal Sindaco Raimondo Innamorato: “È stata data una precisa disposizione agli agenti. Evitare di fischiare e apporre multe sulle auto ma annotare il numero di targa e far arrivare il verbale a casa”. E quel giorno è andata proprio così: “La pattuglia era di ritorno dal controllo delle scuole. Mentre si dirigevano al Comando (che è lì vicino, ndr) hanno registrato le targhe. Le multe sono state quindi regolarmente elevate”.