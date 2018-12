Aria fredda dal sistema di riscaldamento, immondizia all’ingresso e pasti ghiacciati. È la denuncia di un parente di uno dei pazienti ricoverati all’interno del reparto di Urologia e Andrologia II del Policlinico di Bari.

“Per fortuna il reparto è pulito – dice il familiare -. Il problema è all’entrata della struttura dove per terra ci sono fazzoletti, terreno, foglie, giornali e tanto altro. Uno schifo se si pensa che siamo in un ospedale”.

Questa volta la denuncia non riguarda le condizioni igieniche del reparto. Solo dopo il nostro intervento, inginocchiati e armati di asciugatutto bagnato, gli inservienti si sono attivati e hanno reso Urologia II un posto più vivibile per i pazienti. Ma la pulizia non si deve fermare ai soli corridoi, ma deve interessare l’intera struttura. Per non parlare poi di un pasto caldo che, con il freddo di questo periodo, non dovrebbe mai mancare.

