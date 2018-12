Nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, la Sezione Polizia Stradale di Bari in questo fine settimana ha intensificato i controlli. Nel nord barese, in agro di Molfetta, il gruppo operativo costituito da tre equipaggi e dall’unità mobile dell’ufficio Sanitario della Questura di Bari ha effettuato controlli su numerosissimi automobilisti, al fine di verificare se vi fossero persone in stato di ebbrezza alcoolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 41 veicoli, elevate 11 contravvenzioni, ritirate 4 patenti e 1 carta di circolazione, sequestrata 1 autovettura.

Quattro i conducenti risultati positivi all’alcool-test, tra questi un ragazzo neopatentato di 21 anni che, non fermandosi all’alt della Polizia, ha tentato la fuga prontamente neutralizzata sulla ss16. I successivi controlli, hanno rilevato un tasso alcolemico pari ad 1,81 g/l per il quale il 21enne è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria ed è stato anche sanzionato per inottemperanza all’alt. Dalla patente gli sono stati decurtati 33 punti.