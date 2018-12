Il corpo di un anziano 76enne, A.M., ancora in vita è stato trovato in una pozza di sangue nella villa comunale di Capurso. Quando sono arrivati, i soccorritori del 118 lo hanno subito caricato in ambulanza, diretti in codice rosso all’ospedale Di Venere.

Vicino al corpo c’era ancora la pistola da cui sarebbero stati sparati tre colpi. L’anziano sarebbe stato raggiunto da tre proiettili alla testa. Sull’episodio indagano i Carabinieri, ma si sarebbe trattato di un tentato suicidio. Le condizioni dell’uomo sarebbero gravissime.