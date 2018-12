Non sono bastati due ordigni artigianali per far saltare il distributore automatico: così i banditi si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli e qualche pacchetto di sigarette. È successo stanotte nella tabaccheria di via Carlo Alberto.

I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 3: sono arrivati sul posto a bordo di una Citroen C3 col volto travisato e hanno fatto esplodere due ordigni sul distributore automatico di sigarette, ma non sono riusciti a sventrarlo grazie alla blindatura del macchinario.

Arraffati il cassetto con gli spiccioli e alcuni pacchi di sigarette si sono dati precipitosamente alla fuga: i proprietari, che abitano proprio sopra la rivendita, avevano infatti allarmato le forze dell’Ordine. Sul caso indagano i Carabinieri.