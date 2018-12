Sono iniziati i lavori per la chiusura dei varchi di via Gandhi e via Madre Teresa di Calcutta, anche al momento solo con delle barriere temporanee. Dopo i recenti e ravvicinati incidenti mortali, dove in dieci giorni, tra il 21 novembre e il 1° dicembre, hanno perso la vita il 24enne Antonello Giordano e il 19enne Alberto Piscopo Pollini, entrambi a bordo di uno scooter, entrambi finiti contro un’auto, per il comitato “Poggiofranco attiva” arriva un primo, ottimo risultato.

Le oltre 700 firme, apposte alla petizione per rallentare le strade incriminate e rivedere la viabilità, sono evidentemente servite a qualcosa. Il prossimo passo, non l’unico, è la segnaletica orizzontale delle complanari, dove saranno realizzati parcheggi a spina di pesce, restringendo così le strade ad una corsia.