Settecento firme raccolte in pochi giorni dal comitato “Quartiere Poggiofranco Attiva” per chiedere all’amminstrazione comunale pesanti interventi alla viabilità, soprattutto di viale Gandhi e viale Madre Teresa di Calcutta, dove in dieci giorni, tra il 21 novembre e il 1° dicembre, hanno perso la vita in due incidenti stradali il 24enne Antonello Giordano e il 19enne Alberto Piscopo Pollini, entrambi a bordo di uno scooter , entrambi finiti contro un’auto.

Il problema è serissimo, questione di vita o di morte, le auto sfrecciano a tutta velocità e attraversare è pericolosissimo, a rischiare più di tutti sono bambini e ragazzini delle scuole, la materna King, l’elementare Tauro e la media Tommaso Fiore.

Le richieste spaziano dai semafori ai rallentatori a tutto ciò che può abbassare la velocità dei mezzi in transito. Il Comune, per voce dell’assessore Galasso, ha già manifestato la propria disponibilità. Uno dei primi interventi sarà l’eliminazione di una corsia, che sarà trasformata a parcheggio, che serviranno la nuova sede della Procura nell’ex palazzo Telecom, a seguire saranno eliminati i varchi per impedire le inversioni a U. In programma anche la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili, l’auspicio è che tutto questo sia realizzato prima che qualcun altro ci lasci la pelle.