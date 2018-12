Sarà rimasto incastrato oppure è stato fatto a posta? La domanda è d’obbligo se ci troviamo di fronte a un camion dell’Amiu che, con attaccato ai ganci un bidone dell’immondizia, circola tra le strade della città.

Oltre allo stupore, chi si è trovato di fronte a tale spettacolo si è domandato se tutto ciò non fosse pericoloso sia per i passanti che per le macchine parcheggiate. Nel caso in cui si sganci, chi paga? Non sappiamo che fine abbia fatto il cassonetto ne il camion, ma sta di fatto che tutto ciò è quanto meno singolare.