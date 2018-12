Dormire. C’è chi ha bisogno del buio, chi del silenzio e chi non può fare a meno di entrambi. La senzatetto, ormai in pianta stabile nella sala d’attesa della stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Bari, necessita del silenzio e, per ottenerlo, caccia tutti i pendolari dalla stanza.

Per evitare aggressioni, i pendolari assecondano la donna e aspettano fuori al freddo l’arrivo del treno. Non nega soltanto un riparo dalle intemperie, ma non permette neanche che qualcuno stia nella sala d’attesa per ricaricare il cellulare prima del lungo viaggio.

Come è possibile che questa signora abbia il monopolio di una zona di competenza della Fal? I pendolari, stanchi di ciò che accade ogni giorno, chiedono che qualcuno intervenga al più presto, soprattutto per il bene della signora.

