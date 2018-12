Strade baresi sempre più pericolose per i motociclisti. Sono ancora vivi i ricordi delle due recenti tragedie in cui hanno perso la vita il 24enne Antonello Gioarno e, soltanto ieri, il 19enne Alberto Piscopo, che anche oggi si è verificato l’ennesimo incidente.

Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’automobile all’incrocio fra via Mariano Santo e via Giovene, nel quartiere Picone. Sulla dinamica del sinistro indagano gli uomini della Polizia Locale. Questa volta per il centauro niente di grave: l’uomo ferito è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.