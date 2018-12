Una bici e un’auto si sono scontrate in via Petroni, all’angolo con via Alfaraniti. Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia Locale, che sta cercando di capire chi non abbia dato la precedenza.

I conducenti dei due mezzi, infatti, rivendicano la correttezza della propria manovra. Si accende così il dibattito sull’utilizzo senza regole delle biciclette in città, anche per via dell’inadeguatezza di alcune piste ciclabili.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, trasportato in codice giallo nel vicino Policlinico da un equipaggio del 118.