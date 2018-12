Sciopero doveva essere e sciopero è stato. Il tentativo del direttore generale Francesco Lucibello di aggirare l’ostacolo, chiedendo che venissero chiamati in servizio alcuni lavoratori interinali, cosa proibita a dalla legge, è servito solo a far imbestialire ulteriormente i sindacati. I dipendenti dell’Amtab stamattina hanno incrociato le braccia, fonti interne parlano di dati ufficiosi di adesione all’80%. In ogni caso, basta fare un giro in piazza Moro, davanti alla stazione ferroviaria, per rendersi conto che si tratta di un successo.

A farne le spese, purtroppo, sono gli utenti, a cui le organizzazioni sindacali hanno chiesto scusa in anticipo, già in occasione della prima astensione il 7 novembre, ma se serve per ottenere un servizio migliore ben venga. Appena 24 ore fa un catorcio arancione ha preso fuoco mentre effettuava servizio a San Pio e solo la prontezza dell’autista ha evitato il peggio. Fare peggio di così è davvero difficile.

