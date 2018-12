Minaccia di suicidarsi perché non viene ascoltato. Il sit-in di protesta della Ugl poteva trasformarsi in tragedia. Uno dei lavoratori, che da alcune indiscrezioni pare avesse ricevuto questa mattina una lettera di licenziamento dalla ditta d’Agostino, azienda che si occupa della manutenzione dell’impianto fognario del capoluogo, è salito su uno dei cornicioni della sede barese di via Cognetti minacciando di farla finita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente aperto il telone nel caso in cui il rappresentate sindacale si fosse realmente buttato. Per fortuna la tragedia è stata sfiorata e il lavoratore ha desistito nel mettere in atto il folle gesto.

Gli operai sono da questa mattina fuori dall’Acquedotto Pugliese per avere chiarimenti sulla gara d’appalto della manutenzione delle reti fognarie.

1 di 3