Un operaio di 64 anni è finito fuori strada col suo furgone mentre percorreva la statale 16 in direzione di Foggia. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato all’altezza di un negozio di arredamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico da un equipaggio del 118. Sul posto sono giunti anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

