Non c’è più religione, anche se per la verità a Bari è caccia aperta ormai da un pezzo. Nell’assoluta generale mancanza di rispetto anche nei confronti di chi non può difendersi, in questi giorni di festa qualcuno ha fatto razzia di paralumi al cimitero di Bari.

In redazione sono giunte numerose segnalazioni di loculi spogliati dell’oggetto in vetro. Atto vandalico, sfregio o furto su commissione? L’eterno riposo dona a loro Signore, al buio delle tenebre, senza nemmeno una lampadina.