Ancora un incidente sulle strade di Bari, dopo il decesso del 19enne Alberto Piscopo, avvenuto mentre consegnava le pizze, o del 24enne Antonello Giordano, entrambi morti in viale Gandhi. Questa mattina verso le 8:30 un uomo di mezza età è stato investito mentre attraversava via Lucerelli sulle strisce pedonali.

Alla guida dell’auto, una Ford S Max che procedeva verso via Camillo Rosalba, un uomo; stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, l’impatto sarebbe avvenuto a velocità non sostenuta. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale; le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Le lamentele dei residenti non sono mancate. Via Lucarelli, infatti, è stata più volte teatro di incidenti analoghi in passato, più volte è stato chiesto di installare dei dissuasori al fine di rallentare la marcia dei veicoli, prima che qualcun altro ci rimetta la vita.

