Guidava ubriaco sul lungomare Giovine su un’autovettura con targa straniera rischiando di provocare diversi incidenti: protagonista un uomo che è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Bari comandata dal generale Michele Palumbo.

Il conducente, in evidente stato di ebrezza (tasso alcolemico di quasi 2,5 g/l), dopo aver rischiato di provocare una serie di incidenti stradali, colto in flagranza di reato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la guida in stato di ebrezza grave.

Il veicolo sanzionato ex nuovo art. 93 del Codice della Strada perché condotto da cittadino straniero residente da oltre 60 gg in Italia, qualora non nuovamente immatricolato secondo le nuove disposizioni di legge in vigore da oggi, sarà definitivamente confiscato.