Ennesimo incidente in viale Gandhi. In prossimità dell’incrocio con via Camillo Rosalba una Lancia Lybra, guidata da un 70enne, impegnata in una inversione a “U” ha colpito in pieno uno scooter condotto da un uomo di 50 anni.

Il motociclista è finito rovinosamente sull’asfalto ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.

In questi ultimi mesi troppi incidenti sono stati causati su quel viale maledetto. Speriamo che l’ennesimo scontro faccia muovere qualcosa nelle istituzioni, sopratutto dopo la petizione di “Quartiere Poggiofranco Attiva” che chiede un intervento sulla strada per evitare inversioni pericolose o velocità troppo elevate.

