Settemila firme per evitare nuove tragedie come quella capitata a sua famiglia. Angela, 27enne di Palo del Colle è ha perso la sua piccola di 8 mesi, Anita, e adesso non si da pace.

La bimba era affetta da sindrome di Down e necessitava di un intervento cardiochirurgico, ma l’operazione è stata più volte rinviata a causa della carenza di posti letto nella rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Quando arrivò il suo turno la piccola si è ammalata ed è poi morta.

Angela adesso vuole che il dramma che ha vissuto lei non si ripeta: ha quindi iniziato una raccolta firme per far aumentare i posti letto in rianimazione. Un messaggio chiaro già ricevuto dal nuovo direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore.