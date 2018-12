Ancora un incidente sulle strade di Bari. Ieri sera suv scuro che percorreva viale della Repubblica verso largo 2 giugno è finito sulla pista ciclabile, poco dopo l’incrocio con via Pasquale Fiore, in corrispondenza di una intersezione per l’inversione di marcia.

Non è ben chiaro cosa sia successo, se il veicolo abbia tentato una improvvisa svolta all’ultimo momento, se il guidatore sia andato a sbattere per evitare un ostacolo improvviso o ancora se abbia perso il controllo per la velocità eccessiva, fatto sta che a giudicare dalle immagini l’impatto deve essere stato piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

