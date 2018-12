Dramma in un b&b del quartiere Madonnella, a Bari. Nel bagno della struttura ricettiva è stato trovato il corpo senza vita di una 53enne. La donna avrebbe scritto una lettera indirizzata ad alcuni familiari per spiegare le ragioni del gesto. Come sempre in questi casi non entriamo nel merito, ma ci sembra doveroso sottolineare il crescente male di vivere.

L’Organizzazione mondiale della sanità riferisce che la depressione tra due anni sarà la principale patologia a livello planetario. Nell’ultimo fatto di cronaca avevamo proposto le riflessioni e i consigli di alcuni esperti sul tema del suicidio.