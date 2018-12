Natale si avvicina anche per i cinghiali. E come da tradizione, a dare il via alle feste è la vigilia dell’Immacolata: ieri sera il solito branco proveniente dal parco di Lama Balice si è dato appuntamento in via Arturo del Bianco per un banchetto da fare invidia.

I cinghiali hanno scaraventato a terra i cassonetti e si sono auto-serviti la cena. Poi sono tornati nel parco lasciando la strada sporca e impresentabile. I residenti della zona, ormai esausti, hanno chiesto più volte all’Amiu (inutilmente) di sostituire i bidoni carrellati con un altro tipo proprio per evitare di rendere troppo facile la vita degli animali.

