Blitz della Polizia questo pomeriggio nel quartiere Libertà, a Bari. Alcuni uomini in borghese hanno bloccato via Petrelli per dare esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Bari per alcuni affiliati alla malavita. Sette complessivamente le persone arrestate. Gli agenti hanno anche passato al setaccio alcuni locali in cerca di armi e droga.

