Questo pomeriggio un autocarro che viaggiava sulla ss16, in direzione nord, si è ribaltato nei pressi dello svincolo per Carbonara, le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso “per dinamica”. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

L’incidente all’ora di punta ha immediatamente portato alla formazione di una lunga coda, anche in senso contrario verosimilmente per i soliti curiosi. La circolazione stradale sulla tangenziale di Bari è fortemente compromessa, con ripercussioni anche sulle altre vie di transito. Da segnalare la situazione complessa sulla ss100.

1 di 5