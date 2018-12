Autocisterna prende fuoco sulla strada provinciale 231. È successo all’alba di questa mattina sul tratto tra Corato e Trani. I Vigili del Fuoco sono riusciti a non far esplodere il camion che trasportava gas metano. I motivi di tale incendio sono ancora da accertare, per fortuna non sono stati registrati feriti. Da alcuni indiscrezioni pare che l’autocisterna avesse appena scaricato del gas in una stazione di servizio vicina.

