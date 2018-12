Incidente questa mattina sulla strada che collega Binetto a Bitetto. Una Lancia Delta, con a bordo quattro persone, è finita fuoristrada andando a schiantarsi rovinosamente contro il guardrail. Per fortuna gli occupanti della macchina non sono in condizioni gravi. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, anche la Polizia Locale per effettuare gli opportuni rilevamenti.

