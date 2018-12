Al centro per l’impiego di Bari le sorprese non finiscono mai. Non bastano le file interminabili, i problemi informatici e i disservizi vari: a mettere a dura prova la pazienza dei cittadini ci si mettono anche le assemblee sindacali, specie quelle fatte senza preavviso.

È successo ieri mattina: decine di uomini e donne si sono recati come spesso accade in via Devito Francesco ma si sono ritrovati davanti un bel avviso stampato su foglio A4: “Si avvisano i gentili clienti che il 3 dicembre 2018 i servizi di sportelleria non saranno attivi per assemblea sindacale. Rimarranno attivi gli altri servizi”.

Una brutta sorpresa che però i tanti presenti non hanno gradito tanto che sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri: “Non siamo stati avvertiti in nessun modo – fanno notare alcuni – il foglio è stato messo venerdì (l’ufficio è chiuso sabato e domenica, ndr). Queste assemblee vanno fatte con un preavviso maggiore. Questa è interruzione di pubblico servizio”.

