In estate è colpa del caldo, in inverno è colpa del freddo, ogni stagione è buona per trovare una scusa, ma il disservizio è sempre lo stesso: i catorci “arancione sbiadito” dell’Amtab si rompono. Dacci oggi il nostro guasto quotidiano, potremmo parafrasare in maniera un po’ blasfema, se non fosse il periodo natalizio e dunque meno indicato l’irriverenza in campo religioso.

Tant’è, questo pomeriggio, verso le 15-15:30, l’ennesima avaria ha fermato la vettura 7018. Il guasto si è verificato in via Piccinni, esattamente alle spalle del Palazzo di Città, forse per non farsi vedere da sindaco e assessori. Chissà che Babbo Natale non porti in regalo a Bari e ai baresi un servizio di trasporto pubblico degno di un paese civile.

1 di 2