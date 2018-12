Non sono ancora conosciute le cause dell’incendio divampato nel parcheggio dei mezzi del Comando dei carabinieri Forestali del Parco nazionale dell’Alta murgia, nel cortile della scuola in via Ofanto.

In totale sono 4 i mezzi bruciati dalle fiamme, tra cui un fuoristrada. L’incendio è divampato in mattinata, poco prima delle sei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e i Carabinieri della locale Compagnia e ovviamente i militari del Reparto Parco nazionale dell’Alta Murgia.