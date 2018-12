Ad Altamura la Guardia di Finanza ha tratto in arresto C.G., cittadino altamurano incensurato, per produzione e detenzione illecita di stupefacenti. Durante l’attività di controllo del territorio l’uomo è stato fermato mentre accedeva in un appartamento, in pieno centro, dal quale proveniva un intenso odore di marijuana. Le attività di perquisizione dei militari hanno consentito di individuare 15 piante di marijuana alte all’incirca 2 metri, nonché lampade, strumenti di areazione, termometri e semi della pianta.

Successivamente l’attività è stata estesa all’abitazione dell’uomo al cui interno sono sati rinvenuti altri 20 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bari ha così disposto gli

arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Solo alcuni giorni fa un altro altamurano, incensurato, è finito in manette, colto in flagranza durante la cessione di due dosi di eroina e cocaina, mentre un altro era stato denunciato a piede libero con il sequestro di circa 20 grammi di eroina.