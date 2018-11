Solo una temporanea interruzione delle comunicazioni per un Gulfstream IV di una compagnia privata statunitense in volo da Belfast a Riad, che una volta ripristinato il contatto radio ha proseguito sulla rotta prestabilita

Una coppia di caccia Eurofighter del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 06.00 di questa mattina dalla base aerea pugliese per intercettare un Gulfsteam IV di una compagnia americana in volo da Belfast a Riad, che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico durante il sorvolo dello spazio aereo italiano.

I due caccia sono intervenuti su ordine del CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon (Spagna), ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell’area, che ha ordinato il decollo immediato su allarme – in gergo tecnico scramble – per intercettare il velivolo civile e verificare la natura del problema. Dopo pochi minuti dal decollo dei caccia, il Gulfstream ha però ristabilito i regolari contatti radio con i controllori, che hanno quindi autorizzato la prosecuzione del volo sulla rotta prevista, mentre i due caccia, cessato l’allarme, sono rientrati alla base.