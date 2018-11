Una vera e propria discarica abusiva alla luce del sole. Questa è via Delle Rose, in zona Cecilia, a pochi passi dal quartiere San Paolo e dalla Zona industriale. L’attivista Dino Rizzi ha approfittato del tepore del giorno di San Martino per un blitz in zona.

La strada, che rientra nel territorio comunale di Modugno, non è nuova a questo genere di problemi: già qualche anno fa qui l’amministrazione locale aveva provveduto a una bonifica ma ad oggi è tornato tutto come prima, nonostante la presenza di alcune fototrappole e telecamere.

La viene quotidianamente utilizzata dai luridi per gettare i propri rifiuti nelle campagne a bordo carreggiata. In alcuni punti si sono create delle piccole montagne di immondizia e si può trovare davvero di tutto: scarpe, frigoriferi, mobili, cartoni, lavandini, materiale di risulta, televisori, sedie, divani. L’elenco è lungo, così quanto l’incivilità di alcuni cittadini.

1 di 3