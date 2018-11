I controlli antitugurio continuano e non soltanto nel quartiere Libertà. Questa volta è avvenuto in via Leopardi a Torre a Mare, quartiere periferico della città, dove la Polizia Locale, di Stato ed Edilizia, hanno sgomberato un immobile composto da un piano terra e piano superiore.

Il piano terra, regolarmente adibito ad uso abitativo, era privo dei requisiti igienico-sanitari e il piano superiore, invece, è risultato carente di servizi igienici e dei requisiti igienico sanitari, occupato da tre soggetti non comunitari privi di alcun contratto di locazione.

In seguito all’operazione di sgombero da parte della Polizia Locale, l’immobile è stato sottoposto a sequestro giudiziario ai sensi dell’art.321. Da ulteriori accertamenti, effettuati presso la locale Questura, non sono emerse irregolarità nei confronti degli occupanti non comunitari e dello stesso proprietario, al quale però è stato contestato l’illecito amministrativo per la mancata comunicazione scritta entro le 48 ore all’Autorità Locale di Polizia di Stato di dare alloggio a soggetti stranieri non comunitari.

