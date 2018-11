Circa un’ora dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5, che ha avuto come epicentro Altamura, sui social è iniziata a girare la foto che vedete in copertina. Qualcuno si sta divertendo a far credere che sia crollato il primo piano di un’abitazione del centro murgiano.

Si tratta in realtà di una bufala, una fake news. Ad eccezione di alcuni calcinacci caduti da una palazzina già puntellata nel centro storico, in via Laudati, non vengono segnalati altri danni alle cose.

La rassicurazione arriva dal comandante della Polizia Locale. “Abbiamo perlustrato il centro, ma anche le masserie senza riscontrare alcun problema – dice -. Stiamo anche cercando di individuare chi possa aver messo in giro una simile notizia, causando allarme tra i cittadini meno pratici di internet”