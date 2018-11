Nel primo pomeriggio dell’altro ieri a Terlizzi i Carabinieri hanno notato nei pressi della stazione ferroviaria un trentaduenne del posto, conosciuto dai militari, con precedenti di polizia specifici e con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Monopoli, il quale, alla vista dei Carabinieri avvicinatisi a lui per effettuare un controllo, si è dato repentinamente alla fuga.

Bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana, confezionata e pronta per essere venduta sul mercato locale. Lo stesso, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato tradotto presso la Casa Circondariale della stessa città, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per i successivi esami tossicologici.