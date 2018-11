Ha tentato di riportare la calma tra i contendenti e per questo è finita in ospedale, presa a schiaffi e calci. Laura Scicutella, agente di Polizia Locale di Terlizzi, è stata prima trasportata all’ospedale di Molfetta e da lì al Di Venere. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è già stata dimessa, anche se probabilmente le ci vorrà un po’ di tempo per superare quanto accaduto.

Giovedì pomeriggio l’agente ha tentato di placare gli animi, un gruppo di migranti se l’è data di santa ragione per futili motivi. Tutto è iniziato davanti a Palazzo di Città, gli extracomunitari sono subito passati dalle parole ai fatti e la discussione è degenerata in rissa, alcuni avrebbero anche tirato fuori i coltelli.

Alcuni hanno tentato di fuggire, ma sono stati inseguiti fino in via Nicola Quercia, dove si sarebbe svolto il secondo round, stavolta anche con lancio di sassi e bidoni della raccolta differenziata. Uno dei contendenti è rimasto a terra tramortito, altri due, feriti e insanguinati, si sono rinchiusi in un portone, mentre in strada si è nel frattempo radunata la folla.

All’arrivo di Carabinieri e Polizia Locale cinque migranti sono stati arrestati e si trovano ora in carcere a Trani, diversi hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, un migrante ha riportato la frattura di 5 costole. Spetterà ora agli inquirenti ricostruire l’accaduto.