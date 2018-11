Giovanni Camasso, 62 anni, è stato sbranato vivo da due pitbull senza controllo. L’uomo stava raccogliendo verdura alla periferia di San Ferdnando di Puglia quando è stato assalito dagli animali. La vittima è stato prima trasportato all’ospedale di Cerignola, poi trasferito al Policlinico di Bari, dov’è morto due giorni dopo.

Camasso in passato era scampato alla morte in seguito a uno spaventoso incidente stradale, ma questa volta non è riuscito a evitare il peggio. I cani erano liberi. La scena ha scosso persino i soccorritori del 118. Per soccorrere l’uomo si è alzato in volo anche un elicottero.

I carabinieri hanno sequestrato i pitbull, sistemati in un canile a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Fabio Buquicchio ha disposto l’autopsia sul cadavere del 62nne. L’esame sarà effettuato domani presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Non è chiaro se gli animali siano stati lasciati liberi o siano riusciti a fuggire in qualche modo. I tre proprietari dei cani, entrambi dotati di microchip, sono accusate di omicidio colposo.