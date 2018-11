Forte spavento per i residenti di Santeramo. Ieri, in tarda serata, è crollata parte della facciata di un edificio in via Fornace, nei pressi del Municipio.

Le cause del crollo sono ancora da accertare, ma si pensa si sia trattato di una fuga di gas da una bombola custodita nel vano garage. Il boato, sentito da gran parte del paese, ha causato ingenti danni alla struttura e alla macchina parcheggiata a pochi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e un’ambulanza del 118. Le Forze dell’Ordine hanno provveduto a transennare la zona. per fortuna non sono stati registrati feriti.